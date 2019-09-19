السودان يشارك في التمرين العسكري لدول شاطئ البحر الأحمر

يشارك السودان يوم الأحد القادم، في مناورات التمرين البحري المختلط “الموج الأحمر – 2″، ضمن مجموعة الدول المشاطئة للبحر الأحمر “السعودية، الأردن، مصر، جيبوتي، اليمن، الصومال”، في منطقة عمليات الأسطول الغربي في البحر الأحمر .

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ويعد التمرين حسبما نقلت وكالة “واس” من التمارين المهمة والقوية التي تنفذها القوات البحرية الملكية السعودية، بمشاركة الدول المطلة على البحر الأحمر، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن البحري للدول وتأمين حماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات القتالية بين القوات المشارِكة في هذا التمرين.

ويشتمل التمرين على عدد من الفرضيات التي خطط لها مسبقاً بشكل دقيق ويتوافق مع ما تمتلكه القوات البحرية من قدرات قتالية ومنظومات بحرية متطورة تعزز من الجاهزية القتالية للقوات البحرية، حيث تدفع وزارة الدفاع السعودية في التمرين بالقوات الجوية الملكية السعودية وحرس الحدود السعودي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)