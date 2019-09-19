مشاورات لإقالة مدرب صقور الجديان زدرافكو

التاريخ: 19-سبتمبر-2019 فى : رياضة 9 مشاهدة رفض رئيس إتحاد الكرة كمال شداد مقابلة المدير الفني للمنتخب زدرافكو لوغاروسيتش بحسب مصادر موثوقة وتاتي الخطوة في أعقاب غياب المدرب الكوراتي عن التدريبات التي سبقت مبارة تشاد في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022. Advertisements وأبدى كمال شداد امتعاضاً من تصرف المدرب .وبحسب صحيفة الإنتباهة أجرى بعض المشاورات مع لجنة المنتخبات بشأن إقالته من منصبه لا سيما بعد تحويل مرتب ثلاثة أشهر إلى كينيا بطلب منه ،وتسلمه 2000 دولار وأعلن شداد سابقاً منحه متبقي مستحقاته المالية وتسلمه عربة موديل 2019 وتفيد المتابعات أن شداد سيتخذ قراراً حاسماً تجاه المدرب الكرواتي زادرافكو عقب مباراة المنتخب أمام تنزانيا في تصفيات الشان. الخرطوم (أخبار الخليج 365 )

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