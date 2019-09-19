الآثار والمتاحف السودانية تتسلم ثلاث قطع أثرية

تسلمت الهيئة العامة للآثار والمتاحف السودانية اليوم ثلاث قطع أثرية تم ترميمها في فرنسا ويعود اكتشافها إلى العام 2007م في منطقة الحصا (بالقرب من ديم القراي – شمال شندي) وهي عبارة عن ثلاث قطع أثرية مميزة وهي نموذج للوحات جدارية لكنداكة ومسلة مروية مكتوبة باللغة المروية بها ألوان مميزة لإحدى الأميرات المرويات ومسلة أخرى بها تصاوير لمملكة نبتة والملوك المرويين.
وأوضح دكتور عبد الرحمن أن عملية تسليم القطع الأثرية تعتبر بداية الحملة لجمع الآثار السودانية وعرضها بصورة مرضية في المتاحف الوطنية .
وأشار بحسب سونا – إلى مشروع تأهيل المتحف القومي الذي سينطلق بداية العام القادم بالتعاون مع اليونسكو، لافتاً إلى أن هناك مشروعاً لإنشاء متحف بكل ولاية سودانية مؤكداً أن المتاحف تسهم في تعزيز الهوية السودانية وتجعل المواطن جزءاً من المكون الثقافي السوداني.
وأكد أن الهيئة موعودة بتسليم المزيد من القطع الأثرية السودانية، مشيراً إلى أن هنالك 50 بعثة عالمية تعمل مع الهيئة في مجال الاكتشاف الأثري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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