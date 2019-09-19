قيادي بقوى الحرية يمتدح أدوار وزيرة الخارجية في بناء علاقات السودان

التاريخ: 19-سبتمبر-2019
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أكد الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني، القيادي بقوى الحرية والتغيير، خالد عمر، يوم الخميس، أن البلاد تحتاج إلى بناء علاقات خارجية مبنية على المصالح الوطنية وتحقيقها بالتعامل المشترك مع محيطها الإقليمي والدولي .
وقال ينبغي للحكومة الانتقالية أن تبدأ بإصلاح علاقتنا الإقليمية التي دمرها النظام السابق، مشيداً باستهلال وزيرة الخارجية أولى زياراتها الخارجية بدولة جنوب السودان ومصر، مؤكداً أنه اختيار موفق ودقيق يراعي أولويات المرحلة المقبلة، وأشار إلى أن الحكومة الانتقالية تمتلك الكفاءات والدعم الشعبي اللازم مما يسهل عملية تنفيذ برامجها.
وحذّر عمر بحسب الشروق – من وضع العراقيل لإفشال الحكومة من أتباع النظام السابق، الذي سيعمل بكل السبل لوضع العراقيل أمامها، وقال هذا متوقع منادياً بضرورة أخذ الحيطة والحذر حماية للثورة المجيدة حتى تصل إلى مراميها .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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