إثيوبيا ترفض المقترح المصري بشأن “السد”

وصف وزير المياه والري والطاقة الإثيويبي، الدكتور سيليشي بيكيلي، الاقتراح المصري بشأن عملية ملء خزان سد النهضة، بأنه ينتهك مبدأ معاهدة استخدام مياه النيل الموقعة في وقت سابق بين الدول الثلاث.

وقال الوزير في بيان له بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، إنهم بصدد إعداد اقتراح نقيض لما قدمته مصر حول سد النهضة.

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ونوه الوزير الإثيوبي إلى عقد محادثات للخبراء في السودان ابتداءً من 22 سبتمبر الجاري، لمناقشة ملء سد النهضة الكبير بالمياه وتأثيره على دول حوض النيل.

وكانت مصر قد أعلنت تعثر مفاوضات سد النهضة التي استضافتها مطلع الأسبوع الجاري، وقالت إن الأطراف اتفقت على عقد اجتماع آخر في الخرطوم، لبحث المقترح المصري بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وكذلك مقترحات السودان وإثيوبيا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)