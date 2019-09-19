مطالبات بتسريع هيكلة مفوضيات الولايات

التاريخ: 19-سبتمبر-2019
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طالب وزير وزارة الحكم الإتحادي الدكتور يوسف آدم الضي بالإسراع في هيكلة المفوضيات والإهتمام بالتخطيط للمشاريع لإقامة مؤسسات خدمية فاعلة تدعم عمليات العودة الطوعية وتساعد في الإستقرار وتعزيز السلام ووقف الحرب ورتق النسيج الإجتماعي.
وقال الضي في تصريح بحسب (smc) عقب ترؤسه إجتماع صناديق الإعمار بولايات دارفور الخمس وولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان وولايات شرق السودان، إن الإجتماع ناقش ملف المصالحات القبلية والتعايش السلمي والوحدة الوطنية بالتركيز على تنمية مناطق الهامش المتأثرة بالحرب.
وأشار الضي لقيام عدد من الورش والمؤتمرات المتخصصة لقضايا السلام والتعايش السلمي وإستقطاب الجهد الشعبي في تنفيذ البرامج الخدمية، واعداً بمزيد من اللقاءات والزيارات الميدانية من أجل التجويد والوقوف على أداء الصناديق ، موضحاً أن الإجتماع أمن على ضرورة العمل والتنسيق بين المفوضيات والصناديق لتوحيد الرؤية والخطة في تقديم الخدمات للمواطنين لتحقيق السلام والعدالة والحرية .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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