جماهير المريخ ترتب لاقتلاع مجلس الإدارة

في تطور مثير للأحداث في نادي المريخ أعفى مجلس الإدارة المدير الفني لفريق الكرة ابراهم حسين (إبراهومة)من منصبه وتعيين الجزائري أيت عبد المالك وكذلك تم إعفاء مدير الكرة أكرم خيري نتيجة لإضراب الفريق عن التدريبات بسبب عدم تسلمهم مستحقاتهم المالية المتأخرة الأمر الذي اشعل ثورة بالنادي.

حول هذا الحراك تحدث في البداية مشجع النادي الصادق عوض (حي العرب امدرمان )مشيراً إلى أن الأزمة في النادي تعود إلى عدم وجود مجلس إدارة أصلاً إضافة إلى أن هذا المجلس بدون رئيس حيث لا يعرف الجميع شيئاً عن مصير رئيس النادي المنتخب في آخر جمعية عمومية للنادي.

في إشارة إلى (سوداكال) انه حتى اليوم لم يستلم مهامه كرئيس ومصيره غير معروف وبهذه الطريقة المريخ ما عنده مجلس إدارة وهذا أمر مؤسف لنادي عريق مثل المريخ وتساءل الصادق عن دور كبار المسؤولين ومجلس الشورى الذي يشكل غياباً عن الساحة المريخية والكل يتفرج على ما يحدث والمؤسف حقاً أن المريخ يضيع أمام أعين الجميع.

Advertisements

يرى الصادق أنه لابد من ثورة جماهيرية لعودة الأمور إلى نصابها في المريخ وهذا ما سيحدث قريباً .وبحسب صحيفة الجريدة قال الصادق إن إبراهومة كان مدرباً وإدارياً في نفس الوقت وبديله الجزائري بعد شهر أو أكثر (سيشتكينا) للفيفا وحقيقة الوضع منفر للغاية والنادي سيضيع

واتفق زميله فارس خالد منتقداً مجلس الأدارة ووصفه بغير الموجود مشيراً إلى أن المجلس جاء في غفلة من الزمن ولا يحلم أعضائه بإدارة هذا النادي وسلطة لن يفرطوا فيها وفرصة بالنسبة لهم ولكن سيقودون النادي للهلاك وإدارة عاجزة عن توفير أبسط مقومات العمل والحقوق والواجبات للاعبين و الجهاز الفني و يكفي أن أزمة غارزيتو عجز هذا المجلس عن حلها إذ تم حلها بواسطة رجال خارج مجلس الإدارة الحالي ويرى فارس أنه بالتالي لا فائدة من وجودهم والحل يكمن في قيامنا بثورة جماهيرية كبرى تقتلعهم من النادي وأكد أننا نرتب لها هذه الأيام وسترى النور قريباً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)