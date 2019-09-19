البرهان: لن نسمح بأي وجود عسكري أجنبي في بلادنا

قطع رئيس المجلس السيادي، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، يوم الخميس، بأن السودان لن يسمح بأي وجود عسكري أجنبي في أرضه، وأشار إلى أن العلاقات مع السعودية “قوية وراسخة، ومن المستحيل أن نضرّ بأمنهم الوطني”.

وأكد البرهان بحسب صحيفة “إندبندنت عربية”، بأنه لا خلاف بين الدولتين على القضايا المطروحة في الساحتين المحلية والإقليمية، وأضاف عن حلايب وشلاتين وسد النهضة “لدينا تفاهمات كثيرة ومستمرة مع أشقائنا المصريين”.

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وقلل البرهان مما يثار بشأن جزيرة سواكن، والسماح لأنقرا باستئجارها، وأكد أن تركيا لم تستأجر الجزيرة أو هذه القطعة من الأرض، والمسألة شهدت أحاديث ومبالغات”.

وأوضح رئيس المجلس السيادي “هناك الكثير من الأمور الخاطئة عند التحدث عن هذا الملف. أولاً سواكن ليست جزيرة، هي قطعة على الشاطئ كان فيها قصر لأحد السلاطين أيام الحكم العثماني، وهذا القصر دُمر، والاتفاق أن يقوم الأتراك بصيانته فقط. لا يوجد جزيرة، ولا قوات، ولا ما يُهدد أمن جيراننا وإخواننا في السعودية، أو في أي منطقة أخرى، ولن نسمح بذلك”.

وبشأن “بقاء القوات السودانية في اليمن من عدمه قال البرهان إن ذلك يعتمد على الشركاء في التحالف هناك شراكة قائمة، ولكن إذا صدر قرار بفض هذه الشراكة من معظم الشركاء، عندها سيكون هناك حديث آخر، وحتى اللحظة، القوات السودانية مشاركة في تحالف دعم الشرعية، وباقية”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)