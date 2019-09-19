"كاف" يصدر بيانا حول مباراة السوبر الإفريقي

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا، اليوم الخميس، حول مباراة كأس السوبر الإفريقي، والتي من المقرر أن تجمع الزمالك بطل الكونفدرالية مع الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا.

وقال كاف - عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" – " التقارير المنتشرة عن موعد ومكان إقامة كأس توتال للسوبر الإفريقي غير صحيحة على الإطلاق، التفاصيل والمكان والموعد الرسمي سيتم إعلانه عبر الموقع الرسمي والحسابات الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم فور تحديده رسميا".

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي بالفوز عليه بركلات الترجيح، بعد تبادل الفريقين الفوز 1 – 0، ذهابا وإيابا، فيما توج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق الوداد المغربي.