المجلس السيادي يحل الوحدات الجهادية التابعة للإخوان بالجامعات

أصدر مجلس السيادي برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، قرارا بإلغاء الوحدات الجهادية بالجامعات السودانية التي تتبع جماعة الإخوان.

وأوضح عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان في بيان مساء اليوم الخميس، أن مجلس السيادة الانتقالي بحث في اجتماعة اليوم عددا من القضايا، وذلك وفق وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا".

وأكد الفكي أن مجلس السيادة اتخذ قرارا لتهيئة فتح الجامعات السودانية، فتم إلغاء الوحدات الجهادية وحلها والتحفظ على مقارها وتوجيه الحرس الجامعي بوضع يده على مباني وسجلات الوحدات الجهادية.

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وشدد الفكي على أن المجلس ما زال يجري مشاورات حول بعض القضايا التي تشغل الرأي العام بشأن فتح الجامعات، وأن المجلس بصدد التشاور حولها مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وإلى جانب بحث مجلس السيادة عددا من القضايا شملت سير تنفيذ الاتفاقيات التي تسبق مفاوضات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة المقرر لها أن تبدأ في 14 أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى الترتيبات الخاصة باستئناف الدراسة بالجامعات السودانية.