بنك جمال تراست اللبناني يصفي نفسه بعد العقوبات الأمريكية

أعلن البنك المركزي اللبناني، اليوم الخميس، تلقي طلب من بنك جمال تراست اللبناني الخاضع للعقوبات الأمريكية لتصفية نفسه.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد اتهمت البنك بتسهيل الأنشطة المالية لجماعة حزب الله اللبناني الموالي لإيراني، والمدرج على قوائم الإرهاب الأمريكية.

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وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي في بيان: إن أموال كل المودعين في البنك سترد إليهم في مواعيد استحقاقها، وأنه سيتم الحفاظ على حقوق جميع العاملين في جمال تراست.

من ناحيته، قال بنك جمال تراست إنه اضطر إلى اتخاذ قرار التصفية بعد إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية، مضيفا أنه "من المهم بالنسبة لبنك جمال تراست التأكيد على أن هذه الإجراءات جاءت على أساس المخاوف بشأن حقوق المودعين والموظفين".