أفادت السلطات المحلية في منطقة موربيهان في شمال غرب فرنسا، تحطم مقاتلة إف-16 بلجيكية في غرب فرنسا، ونجاة طياريها.
حيث تمكن الطيار ومساعده من القفز (من الطائرة) قبل تحطمها. لقد تم العثور عليهما وهما على قيد الحياة".
وتمكنت فرق الإنقاذ التي هرعت إلى المنطقة من إسعاف الطيار الأول بسرعة، ثم توجهت إلى الطيار الثاني فوجدته متدلياً من مظلته التي علقت بسلك كهرباء.
وظل الطيار معلقا بالسلك نحو ساعتين إلى أن تولت طواقم الإطفاء إنزاله بمساعدة متخصصين بالشبكة الكهربائية.
وبحسب السلطات، فإن "الطيار ومساعده في حالة طوارئ نسبية. إنّهما على قيد الحياة وجريحان".
ولم يتضح في الحال سبب الحادث.
وكان العسكريان في رحلة تدريب عندما تحطمت طائرتهما بين لاندول وبلوفينر، في مكان يسمى غيرنيك.
كانت هذه تفاصيل خبر تحطم مقاتلة إف-16 بلجيكية غرب فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.