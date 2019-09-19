الأردن: مقتل اثنين وإصابة 3 بانفجار قنبلة

قتل شخصان فيما اصيب 3 آخرين في انفجار قنبلة وصفها مصدر أمني بـ"العمياء" ومن مخلفات الأمن الداخلي.

وأضاف المصدر الأمني، أن القتيلين هما شقيقان، فيما أصيب والدهما وابنا شقيقتهما إصابات وصفت بـ"البالغة".

Advertisements

وأضاف المصدر أن القنبلة انفجرت عصر اليوم في منطقة الغباوي شمال شرق محافظة الزرقاء بالقرب من العاصمة عمان، بينما كانت العائلة تبحث عن خردة معدنية للتجارة بها.

وتوقع المصدر أن الانفجار لا تقف وراءه دوافع إرهابية أو جنائية، كون القنبلة قديمة.