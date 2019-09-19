رسميًا.. اتحاد الكرة التركي يعاقب محمد النني

قرر الاتحاد التركي لكرة القدم معاقبة النجم المصري محمد النني، لاعب فريق بشكتاش بعد تعمده الاعتداء على الخصم في أول ظهور له بقميص فريقه الجديد، ضد فريق مباراة غازي عنتاب، بالدوري التركي.
وكان الاتحاد التركي حول النني لمجلس التأديب للنظر في العقوبة المقررة، بعد تقرير حكم المباراة بأن ما قام به النني خلال تقريره عن المباراة أنه "تعمد إلحاق الضرر بالخصم".
وعاقب اتحاد الكرة التركي النني بالإيقاف 3 مباريات في الدوري التركي وغرامة بمبلغ 13 ألف ليرة تركية.
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