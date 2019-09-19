البنتاجون: نعمل مع السعودية لمعرفة مصدر هجوم أرامكو

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" استمرار التعاون مع المملكة العربية السعودية؛ لتحديد مكان إطلاق الصواريخ التي هاجمت منشآت شركة النفط "أرامكو" السبت الماضي.
وقال "البتاجون" في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس: "نتعاون مع السعودية في التحقيق حول هجمات أرامكو"، مضيفًا: "سنعمل مع السعوديين بعد استكمال التحقيقات ومعرفة مصدر الهجمات".
وأعربت وزارة الدفاع الأمريكية عن نيتها في تقديم كافة الخيارات المطروحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الرد على الاعتداء الأخير، موضحة أن الرئيس الأمريكي هو من سيقرر طبيعة الرد.
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