العراق: ضبط أسلحة وصواريخ بإنزال جوي في منطقة هور الدلمج

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الخميس، عن ضبط أسلحة وصواريخ بإنزال جوي في منطقة هور الدلمج الذي يفصل مدن الديوانية والناصرية والكوت.

وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "قوة مشتركة من شعبة استخبارات العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية والفوج الثاني لواء الأول رد سريع وبالتنسيق مع طيران الجيش، تمكنت من تنفيذ إنزال جوي في منطقة هور الدلمج الذي يفصل مدن الديوانية والناصرية والكوت".

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وأضافت البيان أنه تم ضبط قاذفتين وتكتريوف وبندقية كلاشنكوف وأخرى للصيد و15 رمانة هجومية و7 صواريخ ضد الأشخاص و10 حشوات صاروخ قاذفة و39 صاعق تفجير رمان و4 خراطيش صيد".

وكانت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تنفيذ عملية إنزال جوي بمنطقة صحراوية في منطقة جلابات بمحافظة الأنبار وأسفرت عن تدمير وكرين يحتويان على أسلحة وتجهيزات وعبوات ناسفة معدة لتنفيذ عمليات إرهابية في المحافظة، والقبض على أحد العناصر الإرهابية المطلوبة للقضاء.