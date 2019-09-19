"العليا البريطانية" تبت في شرعية تعليق البرلمان مطلع الأسبوع المقبل

تأمل المحكمة العليا البريطانية إصدار قرارها بشأن تعليق أعمال البرلمان، الخطوة المثيرة للجدل التي قام بها رئيس الوزراء بوريس جونسون، "مطلع الأسبوع المقبل" كما أعلنت رئيستها بريندا هايل في ختام ثلاثة أيام من جلسات الاستماع.

وقالت هايل إن المحكمة ستبت "شرعية" قرار رئيس الوزراء تعليق أعمال البرلمان، وأقرت في الوقت نفسه بأن هذه المسألة "ليست سهلة".

وأضافت "لكننا نعلم أيضا أن هذا الملف يجب حله في أسرع وقت ممكن ونأمل أن نتمكن من إصدار قرارنا مطلع الأسبوع المقبل".

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وكان جونسون علق أعمال البرلمان البريطاني لخمسة أسابيع مع السماح للنواب بالعودة فقط في 14 أكتوبر أي قبل نحو اسبوعين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 اكتوبر.

وشدد جونسون الذي تولى السلطة في يوليو على أنها خطوة روتينية لافساح المجال امام حكومته لإطلاق برنامج تشريعي جديد الشهر المقبل.

لكن معارضيه وجهوا اليه اتهامات بمحاولة اسكات النواب الذين ينتقدون سياسته في مرحلة حساسة للبلاد وخصوصا أن شروط خروج بريطانيا لا تزال غير أكيدة.