خان يؤكد مساندة باكستان للسعودية بعد هجوم منشأتي أرامكو

استنكر رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الهجمات التي تعرضت لها منشآت "أرامكو" في السعودية، معربا عن مساندة بلاده للسعودية بمواجهة هذه الأعمال التخريبية.
كلام خان جاء إثر اجتماعه اليوم الخميس، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قصر السلام بجدة، حيث دان "الهجمات التخريبية التي تعرضت لها معامل "أرامكو" في بقيق وخريص، مؤكدا مساندة باكستان للمملكة العربية السعودية ووقوفها الكامل معها بكل إمكانياتها، ودعمها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية".
من جهته، أكد بن سلمان أن هذه الاعتداءات التخريبية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، مشددا على أهمية التصدي لها.
وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.
في المقابل، حملت الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية إيران المسؤولية عن تنفيذ الهجوم، وهو ما نفته إيران.
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