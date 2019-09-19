باريس: ماكرون بصدد الاجتماع مع ترامب لبحث أزمة إيران

أعلنت فرنسا، اليوم الخميس في نبأ عاجل، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجتمع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ووفقًا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية، أن ماكرون سيجتمع مع ترامب لبحث الأزمة الإيرانية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتكثف فرنسا خلال الفترة الماضية وساطتها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إثر تصاعد الأزمة بينهما والتي بدأت منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.