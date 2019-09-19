الآلاف من المتظاهرين بالخرطوم يطالبون بمحاكمة رموز النظام السابق

خرج آلاف السودانيون في تظاهرات حاشدة اليوم الخميس للمطالبة بمحاكمة رموز النظام السابق.

وشهدت الخرطوم انتشاراً كثيفا لقوات الشرطة وأغلقت الشوارع الرئيسية المؤدية إلى القصر الجمهوري.

وكانت قوى اعلان الحرية والتغيير دعت الى مواكب مليونية لمحاسبة رموز النظام السابق على الجرائم التي ارتكبوها منذ وصولهم الى السلطة في العام 1989.

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وسلم المحتجون، وزير العدل، مذكرة طالبوا فيها بالإسراع في تكوين لجنة التحقيق المستقلة في مجزرة فض الاعتصام، وتعيين رئيس القضاء والنائب العام.

وقال وزير العدل نصر الدين عبد الباري، ان الوزارة بصدد انشاء مفوضية للفساد لها سلطات واسعة في محاسبة الأشخاص المتورطين في الفساد من قادة النظام السابق.

وأشار إلى أن مجلس السيادة يملك السلطة في تعيين رئيس القضاء والنائب العام.