مجلس السيادة يصدر قرارا بالغاء عقوبة الاعدام لمتمردين من الحركات المسلحة

أصدر مجلس السيادة الانتقالي، قرارا باسقاط عقوبة الاعدام عن (8) محكومين من عناصر حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد النور.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، محمد الفكي سليمان، في تصريحات صحافية بالقصر الجمهوري اليوم "الخميس" أن المجلس اتخذ جملة من القرارات لتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الي تم توقيعه الحكومة والحركات المسلحة بجوبا للدفع بعملية السلام إلى الامام.

وشملت قرارات المجلس اطلاق سراح (21 ) من المحكومين بالسجن والمعتقلين من مسنوبي الحركات المسلحة بالسجون والمعتقلات.

واشار الفكي إلى أن اللجنة المشتركة بين الحكومة والحركات المسلحة ستواصل اجتماعاتها لتنفيذ كل ماتم الاتفاق عليه في اعلان المبادئ وحسن النوايا.

وقال المتحدث باسم المجلس، أن "السيادي" اتخذ قرارا باستئناف الدراسة بالجامعات، وحل الوحدات الجهادية التابعة للنظام السابق والتحفظ عليها، وتوجيه الحرس الجامعي والجهات الأمنية المختصة بالجامعات بوضع يدها على كافة المباني والوثائق والسجلات التابعة للوحدات الجهادية.