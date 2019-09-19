الرئاسة الفنلندية تطالب لندن بمهلة لتقديم عرض خطي بشأن بريكست

طلبت الرئاسة الفنلندية للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، من لندن تقديم اقتراح اتفاق مكتوب بحلول أواخر سبتمبر الجاري بشأن بريكست بهدف تفادي خروج بدون اتفاق، لكن لندن سارعت إلى رفض تلك المهلة التي حددتها هلسنكي.

وصرّح متحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون للصحفيين: "سنقدم حلولاً مكتوبة رسمية عندما نكون جاهزين، ولكن ليس بحسب مهلة مصطنعة".

وفي وقت سابق، نبه رئيس الوزراء الفنلندي انتي ريني الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى أن أمام لندن حتى نهاية سبتمبر الجاري لتقديم عرض اتفاق خطي في شأن بريكست، وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء "من وجهة نظر رئيس الوزراء ريني، على المملكة المتحدة أن تقدم اقتراحاً خطياً بحلول نهاية سبتمبر الجاري".

ودعا مسؤولو الاتحاد الأوروبي لندن أمس الأربعاء، إلى عدم التظاهر بالتفاوض لتجنّب بريكست بلا اتفاق، وحذّروا المناهضين البريطانيين للمشروع الأوروبي من أنّه سيتوجب عليهم تقديم حسابات إلى مواطنيهم، ونبّه رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر إلى أنّ "خطر (لا اتفاق) لا يزال واقعياً جداً"، خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

وخلال زيارة دبلوماسية لباريس أمس، أعلن انتي ريني أن "أي اقتراح من المملكة المتحدة يجب أن يقدم قريباً جداً إذا كان سيناقش"، وأضاف إثر لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "ولكن، علينا أن نستعد أيضاً لبريكست من دون اتفاق".

وتجتمع الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 أكتوبر المقبل في بروكسل، أي قبل 10 أيام من الموعد المقرر لبريكست في 31 منه، وحذر مصدر دبلوماسي فرنسي من أن "الوقت ينفد"، مضيفاً "لن نجري مفاوضات مباشرة في إطار المجلس الأوروبي منتصف أكتوبر المقبل".

وشدد الإليزيه بداية الأسبوع على أنه "لا يزال هناك العديد من التساؤلات ونقاط الاستفهام والفرضيات"، مؤكداً أنه في انتظار اقتراحات بريطانية محددة، وأضاف أنه "في هذه المرحلة لا يمكننا القول ما إن كنا سنصل إلى اتفاق أو لا، ونستعد لكل السيناريوات، من بينها سيناريو خروج بدون اتفاق". Advertisements

وأعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أمس أن جونسون اتصل برئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وقد بحثا عزمهما المشترك على التوصل إلى اتفاق، وبعد أكثر من 3 سنوات على الاستفتاء الذي صوت فيه البريطانيون بنسبة 52% لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، يبقى تنفيذ بريكست معضلة.

وأعرب بوريس جونسون علناً عن استعداده لتنفيذ خروج بدون اتفاق، رغم التوقعات المقلقة بشأن عواقب ذلك على حكومته، وبشأن احتمال حصول نقص في الغذاء والأدوية ومخاطر حصول اضطرابات في النظام العام، ولا تزال المحادثات متعثرة بسبب مسألة إيرلندا.