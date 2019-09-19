رئيس وزراء بريطانى أسبق يشكك فى مزاعم جونسون حول تعليق البرلمان

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جون ميجور اليوم الخميس أمام المحكمة البريطانية العليا إنه سيكون "ساذجًا" ليقبل مزاعم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه سوف يعلق البرلمان ليسمح لنفسه بتقديم برنامج حكومي لجلسة برلمانية جديدة.

وكانت المحكمة العليا تستمع إلى أدلة في اليوم الثالث والأخير بشأن الطعون القضائية على تعليق جونسون للبرلمان حتى 14 أكتوبر، وهو ما يصر معارضوه على أنه يرجى منه تقييد التدقيق في خططه الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) قبل موعدها النهائي لمغادرة التكتل باتفاق أو بدونه في 31 أكتوبر.

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وقال رئيس الوزراء المحافظ الاسبق ميجور للمحكمة في بيان مكتوب إن موقف الحكومة بما في ذلك غياب الدليل الحاسم، "مثير للقلق العميق".

وأضاف ميجور: "المحكمة ليست ملزمة بأي حال من الأحوال بتناول هذه القضية على الأساس الساذج المصطنع أن (دليل الحكومة).. يجب أن يفترض أنه دقيق وكامل تمامًا".