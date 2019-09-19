احتمال إطالة عمر المحطة الفضائية الدولية

يعتبر مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية دميتري روجوزين أن عمر استخدام المحطة الفضائية الدولية يمكن أن يمدد لغاية عام 2030.
وقال: "ما نحلم به هو الحفاظ على التعاون في الفضاء على قدم المساواة، أما المحطة الفضائية الدولية فهي أفضل مكان لتحقيق هذا التعاون. وآمل أن يطول عمر استخدامها لغاية عام 2030".
جاء ذلك على لسانه في خطاب ألقاه أمام طلاب جامعة "فوينمي" التقنية في بطرسبورج، وحسب روجوزين سنتابع استثمار المحطة كي نرسل إليها قريبًا وحدات جديدة يبلغ عمر استخدامها 15 عامًا.
والمقصود بالأمر هو مختبر "ناؤوكا" (العلم) الروسي الذي تنوي مؤسسة "روس كوسموس" إرساله إلى المحطة الدولية عام 2020.
وأوضح قائلا:" إذا تحققت هناك عملية تحديث كل الأجهزة فإننا نهتم بالطبع بمواصلة العمل بها".
يذكر أن مدير معهد الدراسات الطبية والبيولوجية لدى أكاديمية العلوم الروسية، أوليج، كان قد أعلن في سبتمبر عام 2018 أن "ناسا" بادرت إلى إطالة عمر المحطة الفضائية الدولية لغاية عام 2028 – 2030 مع شرط أن توافق الحكومة الأمريكية على ذلك ويجرى الاختبار التقني لحالتها من ناحية استخدامها الآمن.
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