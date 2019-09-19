الائتلاف الحاكم في ألمانيا يناقش سبل حماية المناخ

تتضمن مسودة "خطة حماية المناخ 2030"، الذي تناقشه أطراف الائتلاف الحاكم في ألمانيا، اليوم الخميس، في برلين، تحديد حصص جديدة لتراخيص السيارات الكهربائية وحظر وسائل التدفئة العاملة بالنفط، وذلك في إطار مساعي الائتلاف للحد من الانبعاثات الكربونية التي تتسبب في ظاهرة التغير المناخي.

وحصلت الوكالات العالمية على نسخة من مسودة خطة العمل التي تتضمن 138 ورقة، والتي لم توافق عليها أطراف الائتلاف الحاكم بشكل نهائي حتى الآن.

وتعتزم قيادات الائتلاف الاجتماع مجددا، مساء اليوم الخميس، للتشاور بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بالخطة، ومن المقرر أن يتخذ المجلس الوزاري المصغر، المؤلف من الحقائب الوزارية ذات الصلة المباشرة بالمناخ، قرارات بهذا الشأن غدا الجمعة، قبل أن تترجم هذه القرارات إلى مشاريع قانون ثم تقدم هذه المشاريع للبرلمان لإقرارها، وتحصل على موافقة حكومات الولايات، من خلال مجلس الولايات.