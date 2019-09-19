رامى جمال يوجه رسالة إلى زوجته بعد وفاة والدها

وجه المطرب والملحن رامي جمال رسالة إلى زوجته ناريمان، وذلك بعد وفاة والدها والذي رحل عن عالمنا يوم السبت الماضي. ونشر "جمال" عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له برفقة زوجته وعلق عليها قائلا: "ناريمان حبيبتي ومراتي وأجدع وأطيب قلب في الدنيا. أنا عاوز أقولك إن اه عمو كان ضهرك وسندك بس هو ربنا كاتب ليه يقابله وهو واقف بين أيديه بيحج. وصبرك ورضاكي بالابتلاء إيمان وفي ميزان حسناتك".

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