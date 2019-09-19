رسميًا.. حسام البدري مديرًا فنيًا للمنتخب المصري

قررت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري، اختيار حسام البدري، مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، بعدما رفض المصري البورسعيدي التفريط في إيهاب جلال.

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