أكد رئيس وزراء باكستان عمران خان، استنكار بلاده بشدة للهجمات التخريبية على معملي شركة أرامكو السعودية للنفط.وجاء ذلك خلال اجتماع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس الوزراء الباكستاني، في جدة.
وأكد عمران خان مساندة باكستان للمملكة ووقوفها معها بكل إمكانياتها.
ووصل خان إلى السعودية، صباح اليوم، وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الخارجية إبراهيم العساف.
وتلقى محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من عمران خان أمس الأول، عقب الهجمات الأخيرة على أرامكو.
وأشار خان خلال المكالمة الهاتفية إلى دعم إسلام أباد للسعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية، التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن المملكة.
والعلاقات السعودية الباكستانية، وهي علاقات تاريخية وثيقة وودية إلى حد كبير، حيث تعتبر هذا العلاقات رائدة وقوية جدا في العالم الإسلامي.
وتسعي السعودية وباكستان؛ لتطوير العلاقات التجارية والثقافية والدينية والسياسية والاستراتيجية منذ تأسيس باكستان في عام 1947م، حيث تؤكد باكستان، علي أهمية علاقتها مع المملكة العربية السعودية في السياسة الخارجية والسعي لتطوير العلاقات الثنائية؛ لتكون علاقتها أقوى من قبل مع المملكة العربية السعودية.
وتعتبر المملكة العربية السعودية، باكستان أقرب حلفائها من غير العرب، وأقرب حليف من المسلمين، وفقا لمركز بيو للدراسات، إن 95% من الباكستانيين يفضلون السعودية ولا يرون فيها أي شي سلبي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد مساندة السعودية أمام التعديات الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.