دورى أبطال أوروبا: زيدان يواجه رياحًا معاكسة بأسوأ هزيمة للريال

يمر الفرنسي زين الدين زيدان بفترة حرجة في مسيرته التدريبية، فالمدير الفني الذي قاد ريال مدريد الإسباني إلى مجد كرة القدم الأوروبية في الأعوام الأخيرة، مني بأسوأ خسارة قارية له بسقوطه أمام ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي صفر-3 في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال، ويواجه الرياح المعاكسة قبل رحلته إلى الأندلس لمواجهة إشبيلية متصدر الليجا. فهل يصمد "زيزو" أمام العاصفة؟.

خلال ولايته الأولى على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد، فرض زيدان نفسه نجمًا لمسابقة دوري أبطال أوروبا بقيادة النادي الملكي إلى اللقب ثلاث مرات متتالية (2016-2018)، لكن الأمور سارت على غير ما اشتهى المدرب مساء الأربعاء على ملعب بارك دي برانس.

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الخيبة القارية مهدت الطريق أمام عودة علامات الاستفهام حول ما إذا كان زيدان العائد إلى دكة بدلاء النادي الملكي في مارس الماضي، هو المنقذ بعد تجربتين مخيبتين مع جولن لوبيتيجي والأرجنتيني سانتياجو سولاري.

وعلقت صحيفة "ماركا" الرياضية اليومية على خسارة الميرينجي قائلة: "ريال من كريستال" (أي قابل للانكسار بسهولة)، واتهمت صحيفة "آس" لاعبي الفريق بخوض المباراة "دون روح"، فيما سخرت الصحف الكتالونية من الخسارة الكارثية للريال وكتبت صحيفة سبورت "سُحِقُوا!".