خبراء يطالبون بإعادة هيكلة الجيش ودمج الدعم السريع

توقع خبراء إعادة هيكلة الجيش السوداني الفترة القادمة خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بأنه يطمح لدمج قوات الدعم السريع ضمن الأجهزة الأمنية بعد إعادة هيكلتها.

ومؤخرا تعالت الأصوات المعارضة التي تطالب بهيكلة الجيش وتفكيك التيارات الأيدولوجية بداخله وجعله جيشا لكل السودانيين.

وقال المحامي نبيل أديب وهو أحد أبرز الذين صاغوا الوثيقة الدستورية أن مسألة هيكلة الجيش تخضع للمجلس السيادي والقائد العام للجيش، وإذا أرادت هذه الجهات هيكلة الجيش فإن القانون يسمح لهم.

واضاف أديب لموقع “الجزيرة مباشر” أن دمج الحركات المسلحة (حال تحقيق السلام) داخل الجيش أمر لابد منه، فضلا عن دمج قوات الدعم السريع عبر قرارات تصدر من مجلس السيادة والقائد العام للجيش.

الوثيقة الدستورية أشارت إلى أن قوات الدعم السريع مؤسسة “وطنية حامية للسيادة” تخضع للمجلس السيادي والقائد العام للقوات المسلحة، إلا أن هذه الوضعية أثارت موجة من السخط خاصة وأن هناك حالة غضب من قبل الشارع للدعم السريع لاتهامها بقتل المتظاهرين في أحداث فض اعتصام القيادة العام في يونيو/حزيران الماضي.

Advertisements

استحالة الهيكلة

ثمة من يرى أن هيكلة القوات المسلحة في عهد الحكومة الانتقالية أمرا عسيرا وأن القانون لا يسمح لها بذلك، وهذا ما ذهب إليه القائد السابق لأكاديمية نميري العسكرية الفريق إبراهيم الرشيد، حيث قال إن هيكلة القوات المسلحة تتم وفق السياسة العسكرية التي يتم وضعها من قبل حكومة منتخبة وليس عبر حكومة انتقالية.

وقال الرشيد إن هيكلة الجيش لا تتم إلا عبر رئيس منتخب ومجلس تشريعي منتخب يصدق على السياسة العسكرية وبالتالي “من المستحيل” هيكلة الجيش في ظل حكومة غير منتخبة.

الخبير العسكري الفريق عثمان بلية قال إن الجيش بحاجة لإعادة هيكلته من خلال دمج قوات الدعم السريع داخل وحدات الجيش المختلفة.

المصدر الجزيرة