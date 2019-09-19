وداد بابكر تشتري قطعة أرض تابعة لجامعة الخرطوم بتفويض من المدير

كشفت مصادر أن مدير جامعة الخرطوم بروفيسور أحمد محمد سليمان قد باع قطعة تتبع للجامعة لحرم الرئيس المخلوع وداد بابكر في الأشهر الأخيرة قبل سقوط نظام الإنقاذ.

وقال المصدر أن المدير باع القطعة التي تقع غرب اتحاد المصارف وشرق مجمع اللغة العربية وجنوب شارع الجمهورية من خلال تفويض لأحد العاملين بمكتبه خارج نظام بيع ممتلكات الجامعة.

Advertisements

وتساءل المصدر عن قيمة بيع القطعة التي لم تصل خزينة الجامعة، وقال (لا أحد يعرف أين ذهبت هذه المبالغ، ولا سبب بيع القطعة).

وشهدت القطعة نزاعاً بين اتحاد المرأة والجامعة التي أرغمت اتحاد المرأة للتكسير مبانيه من قطعة الأرض مطلع الألفية الثالثة. وظلت القطعة فارغة بأمر من الرئيس البشير، وفي منتصف عام 2017 جاءت آليات للكشف عن التربة من أجل بناء برج، بحسب صحيفة الجريدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)