“الجبهة الثورية”: نحن ضد تجزئة السودان

التاريخ: 19-سبتمبر-2019 فى : أخبار 40 مشاهدة أعلنت “الجبهة الثورية” مساندتها لوحدة السودان ورفضها لمبدأ تجزئة البلاد وإحداث انقسام جديد بعد انفصال جنوب السودان. Advertisements وقال عبد العزيز عشر القيادي بالجبهة الثورية، في تصريح لمصادر، إن قضية الحكم الذاتي وتقرير المصير لم تطرح داخل اجتماعات مكونات الجبهة الثورية، مبيناً أنهم مع وحدة السودان في جميع مناطقه، مؤكداً عدم وجود رغبة للثورية لإقامة حكم ذاتي أو حق لتقرير مصير مناطق السودان المختلفة، وزاد قائلاً: “نحن ضد تجزئة السودان إطلاقاً”، بحسب صحيفة اليوم التالي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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