العناية الالهية تنقذ اب وابنتيه من الموت

التاريخ: 19-سبتمبر-2019 فى : حوادث 55 مشاهدة انقذت العناية الالهية أب وابنتيه من الموت المحقق بعد سقوط مروحة سقف عليهم اثناء جلوسهم داخل غرفة بمنزلهم وتشغيلهم للمروحة. Advertisements سقطت عليهم مما تسببن في اصابة الاب اصابة بالغة بالرأس وقالت صحيفة الدار انه تم نقله على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم فيما نجت ابنتيهه من الموت الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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