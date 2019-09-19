العناية الالهية تنقذ اب وابنتيه من الموت

التاريخ: 19-سبتمبر-2019
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انقذت العناية الالهية أب وابنتيه من الموت المحقق بعد سقوط مروحة سقف عليهم اثناء جلوسهم داخل غرفة بمنزلهم وتشغيلهم للمروحة.
سقطت عليهم مما تسببن في اصابة الاب اصابة بالغة بالرأس وقالت صحيفة الدار انه تم نقله على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم فيما نجت ابنتيهه من الموت
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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