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العناية الالهية تنقذ اب وابنتيه من الموت

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 19-سبتمبر-2019

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العناية الالهية تنقذ اب وابنتيه من الموت

 

انقذت العناية الالهية أب وابنتيه من الموت المحقق بعد سقوط مروحة سقف عليهم اثناء جلوسهم داخل غرفة بمنزلهم وتشغيلهم للمروحة.

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سقطت عليهم مما تسببن في اصابة الاب اصابة بالغة بالرأس وقالت صحيفة الدار انه تم نقله على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم فيما نجت ابنتيهه من الموت

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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