شكا معدنون تقليديون بمنطقة “عبري” في الشمالية من اعتقالات ومضايقات تقوم بها الشركة السودانية للموارد المعدنية.
وقال المعدنون وفقاً لمصادر، إن الشركة احتجزت أشخاصاً منهم بشرطة المدينة، بينما أكد مصدر مسؤول بالشركة أن الموقوفين خمسة رفلضوا الانصياع للقانون.
وذكر معدنون للمصادر أن الشركة احتجزت حوالي (13) شخصاً من أصحاب آليات التعدين بسبب رفضهم دفع رسوم فرضتها الشركة عليهم.
وأكد هؤلاء أن الشركة بدأت حملات الثلاثاء في المنطقة، وفتحت بلاغات في المعدنين بحجة عدم دفع رسوم مقررة بـ(100) ألف جنيه على اللودر الواحد و(100) ألف جنيه أخرى على الغربال المصاحب.
وقال معدن موقوف في “عبري” حالياً بحسب صحيفة الإنتباهة، إن موظفي الشركة دخلوا معهم في مساومات وخفضوا الرسوم إلى (20) ألف جنيه فقط مما يدلل على أن هذا العمل الذي تقةم به غير مؤسس.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر احتجاز معدنين بالشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.