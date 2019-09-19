احتجاز معدنين بالشمالية

شكا معدنون تقليديون بمنطقة “عبري” في الشمالية من اعتقالات ومضايقات تقوم بها الشركة السودانية للموارد المعدنية.

وقال المعدنون وفقاً لمصادر، إن الشركة احتجزت أشخاصاً منهم بشرطة المدينة، بينما أكد مصدر مسؤول بالشركة أن الموقوفين خمسة رفلضوا الانصياع للقانون.

وذكر معدنون للمصادر أن الشركة احتجزت حوالي (13) شخصاً من أصحاب آليات التعدين بسبب رفضهم دفع رسوم فرضتها الشركة عليهم.

وأكد هؤلاء أن الشركة بدأت حملات الثلاثاء في المنطقة، وفتحت بلاغات في المعدنين بحجة عدم دفع رسوم مقررة بـ(100) ألف جنيه على اللودر الواحد و(100) ألف جنيه أخرى على الغربال المصاحب.

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وقال معدن موقوف في “عبري” حالياً بحسب صحيفة الإنتباهة، إن موظفي الشركة دخلوا معهم في مساومات وخفضوا الرسوم إلى (20) ألف جنيه فقط مما يدلل على أن هذا العمل الذي تقةم به غير مؤسس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)