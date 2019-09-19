صحفية سودانية بالقاهرة تتعرض لسرقة ذهب ودولارات بالقاهرة ومفاجأة

تعرضت الاستاذة ناهد سعيد الصحفية بالتيار, لحادثة سرقة بالعاصمة المصرية القاهرة. وتعود تفاصيل الحادثة الى زيارة اجتماعية سجلتها بعض السيدات السودانيات للشقة التي تقطنها الصحفية مع زوجها بشارع لبنان, المهندسين, وفي افادة الاستاذة ناهد عن ملابسات الحادثة, ذكرت بانها اكتشفت تعرضها للسرقة بعد خروجهن من الشقة, حيث فقدت ذهب ودولارات بما يعادل اكثر من 250 ألف جنيه سوداني, وتم تدوين بلاغ بقسم شرطة العجوزة. الصحفية ناهد, زوجة الصحفي صديق رمضان بصحيفة الانتباهة, وقد حضرت الى القاهرة للعلاج برفقة زوجها. Advertisements وفي ختام حديثها, شكرت الاستاذة ناهد السفارة السودانية على اهتمامها بحادثة السرقة, ومتابعتها الدقيقة لاجراءات البلاغ, والمشتبه بهم, فقدمت كما قالت صحيفة الدار, الشكر للوزير المفوض ادريس محمد على القائم بالاعمال في السفارة بالقاهرة, والمستشار خالد احمد علي القنصل العام والجالية السودانية بالقاهرة ومجموعة الاعلاميين والصحفيين الذين تابعوا احداث السرقة, جمال عنقرة, الهندي عز الدين, صلاح غريبة, ورئيس الجالية الدكتور حسين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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