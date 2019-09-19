المهنيون يطالبون بنقل المفاوضات على الهواء مباشرة

التاريخ: 19-سبتمبر-2019 فى : أخبار 108 مشاهدة طالب تجمع المهنيين المجلس السيادي بالتنحي عن قضية السلام وتركها للحكومة التنفيذية. وقال القيادي بالتجمع الرشيد سعيد في ندوة أمس، إن المفاوضات ليست من اختصاص مجلس السيادة. Advertisements ودعا الرشيد لنقل جلسات التفاوض مباشرة للشعب، وأضاف “لا نريد مفاوضات فوقية في الغرف المغلقة تنتج عنها صفقات وتقسيم للمناصب بين القيادات فقط”. وفي منحى آخر كشف الرشيد بحسب صحيفة الإنتباهة، عن إجراء التجمع لدراسات لتكلفة المعيشة العام الماضي بينت أن الحد الأدنى للأجور (8) آلاف جنيه لتغطية تكلفة المعيشة، وجزم بأن تكلفة المعيشة الآن زادت بنسبة (100%). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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