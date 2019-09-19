مصرع واصابة اربعة أشخاص في حادث مروع بين عربة دفار واسعاف

التاريخ: 19-سبتمبر-2019
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شهد طريق شريان الشمال حادث مروري مروع بين عربة اسعاف تابعة بلحدى المستشفيات بالولاية وعربة دفار كانت في طريقها الى ولاية نهر النيل, ونتيجة للتخطي الخاطئ وقع التصادم العنيف الذي نتج عنه وفاة شخصين في الحال فيما اصيب آخرين اصابات متفاوتة.
وفور وقوع الحادث تم الاتصال بشرطة المرور التي سارعت الى موقع الحادث واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة. كما تم رقم موقع الحادث كما تم رسم موقع الحدث ونقل المصابين الى للمستشفى بالخرطوم لتلقي العلاجات اللازمة وبحسب صحيفة الدار تم تدوين بلاغ بالواقعة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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