محكمة تخاطب “حميدتي” لإحضار نظامي متهم بمحاولة تجنيد

التاريخ: 19-سبتمبر-2019 فى : حوادث 1 مشاهدة أمرت المحكمة المختصة بالنظر في قضايا جرائم دارفور بمخاطبة عضو مجلس السيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” لإحضار نظامي يتبع للدعم السريع ويواجه النظامي اتهاماً بالاشتراك الجنائي مع آخر في محاولة تجنيد سودانيين للقتال ضمن قوات اللواء الليبي خليفة حفتر بليبيا، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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