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حمدوك يزور فرنسا نهاية سبتمبر

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التاريخ: 19-سبتمبر-2019

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حمدوك يزور فرنسا نهاية سبتمبر

حدد موعد جديد لزيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى فرنسا نهاية شهر سبتمبر الجاري.

 

وقال وزير الإعلام فيصل محمد صالح لمصادر أمس، إن هناك عدداً من الدعوات المقدمة لرئيس الوزراء من قبل دول الجوار، ومنها دعوات من الإمارات والسعودية وقطر. وأوضح أنها سيرتب للزيارات عقب عودته من نيويورك.

 

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في الاثناء قالت المصادر إن زيارة حمدوك لفرنسا التي تم إرجاؤها في اللحظات الأخيرة بطلب من الجانب الفرنسي لانشغال الرئيس الفرنسي بعملية الوساطة بين إيران والسعودية، وأوضحت أن الزيارة حدد لها نهاي الشهر الجاري، بحسب صحيفة الإنتباهة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

 

 

 

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