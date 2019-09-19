شاهد ثانٍ: “الخير” أكثر من تلقى الضرب من المعتقلين بسبب مناهضته لـ(جماع)

التاريخ: 19-سبتمبر-2019 فى : حوادث 20 مشاهدة كشف شاهد الاتهام الثاني في قضية مقتل معلم خشم القربة أحمد الخير للمحكمة عن تلقي الخير للضرب أكثر من المعتقلين. Advertisements وأرجع الشاهد تلقي الخير للضرب أكثر بسبب مناهضة والي كسلا السابق آدم جماع في مسألة تزوير انتخابات نقابة المعلمين بخشم القربة، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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