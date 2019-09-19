استمرار القوات السودانية باليمن: ضرورات أباحت المحظورات

أغلق رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان الباب أمام جدل كل (الخائضين) في شأن بقاء أو انسحاب القوات السودانية من اليمن، ورهن انسحابها بـ(متى ما استدعت الضرورة ذلك)! ليترك البرهان المزيد من الاستفهامات عن ماهية هذه الضرورة الملحة لاستمرار مشاركة السودان.. هل لترتيبات خاضعة لسيادة الدولة؟ أم لحسابات ظرفية؟ ولربما لتقديرات الزمن؟ وهناك ضجت الوسائط الإعلامية بالداخل وبالوسط الإقليمي، وقوبلت تصريحات البرهان بين المبارك لها لتمسكه بالالتزامات الدولية والتحالف، وبين المنتقد للتصريح (وينافح) بأن ضرورات البقاء ليست دائما تبيح محظورات الانسحاب.

وفي هذا التقرير، نجيب على التساؤلات الملحة، هل هنالك ضرورات تستدعي استمرار القوات السودانية باليمن؟ وما هي محظورات انسحابها؟

الضرورات

يرى الخبير الإستراتيجي الفريق حنفي عبد الله في حديثه (للصيحة) بأن الضرورات التي يقصدها البرهان ربما حقائق موجودة على الأرض ولا تحتمل التفسير، وقد تكون هذه الضرورات في إطار التماهي مع قرار الجامعة العربية لدعم الاستقرار باليمن، نظراً لما واجهته الحكومة اليمنية الشرعية من قوى عكسية مناهضة للشرعية والاستقرار، لذلك ربما انسحابهم مقرون بعودة الاستقرار وانتصار الشرعية باليمن.

إلا أن الخبير الإستراتيجي الفريق ركن عثمان بلية، فقد حدد في مداخلته مع الصحيفة، هذه الضرورات، بأن هنالك التزاماً دولياً قطعه السودان منذ النظام السابق بانخراطه في التحالف العربي، وبموجب ذلك يكون انسحاب قواته مقروناً بالوصول إلى صيغ اتفاق جديد، أو نهاية الحرب، أو هدنة تسري على كل الدول الحليفة.

المحظورات

منذ عهد النظام السابق، وبعض الأصوات بالشارع ظلت تعلو وتنادي بانسلاخ السودان من الإئتلاف العربي وسحب القوات من اليمن، وأصبحت هذه الأصوات واضحة المطالب بعد سقوط النظام، الشيء الذي يعتبر الخوض فيه من المحظورات لدى المجلس السيادي والحكومة الانتقالية، لكونها علاقة ذات طابع دولي تمس سيادة الدولة.

إلا أن تصريحات البرهان لم تكن الأولى، حيث سبقته وزيرة الخارجية أسماء عبد الله في أول تصريح لها عندما لم تستبعد انسحاب القوات السودانية المشاركة في التحالف من اليمن، حيث أوضحت أن قرار الانسحاب قيد التباحث ويخضع للتشاور، في إشارة إلى استمرار الضغوط الشعبية والقوى السياسية والمدنية في السودان للمطالبة بالانسحاب، وربما ما يعزز حديث وزيرة الخارجية السودانية، تصريحات سابقة أطلقها نائب رئيس المجلس العسكري السابق الفريق محمد حميدتي، عكست مواقفه المتمسكة بمشاركة السودان في التحالف عندما أحال في أغسطس الفائت، قرار استمرار أو انسحاب السودان من التحالف إلى الحكومة الانتقالية الحالية، وقال بليه إن الشارع السوداني لا يستطيع فرض وصايته على القضايا التي تمس السيادة.

وتشير متابعات إلى أن هنالك ما يقارب 30 ألف جندي بصفوف التحالف الذي يضم 17 دولة وتقوده السعودية والإمارات، وطبقاً لتصريحات صحافية سابقة لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي عندما قال “نقاتل مع الإمارات والسعودية، وقواتنا من أكبر القوات.

طبيعة المهام

وفي ذلك يرى محللون بأنه لأول مرة منذ بداية التحالف 2015 يتم الإفصاح صراحة عن طبيعة مهام مشاركة القوات السودانية في اليمن خاصة وأن تهماً كثيرة بعضها شرعي طالت السودان بصدد هذه المهام، وتصاعدت في الفترات الأخيرة المطالب في الشارع السوداني بسحب تلك القوات، حتى أفصح البرهان عن حقيقة هذه المهام بقوله إنها أعمال دفاعية فقط، ليبرئ ساحة السودان عن صبغة المشاركة بالهجوم والاعتداء.

Advertisements

وسبق أن أوضحت مصادر بأن الجيش السوداني في اليمن يقوم بمهام متعددة بخلاف مهمته الأساسية، وهي المهمة القتالية، إذ يتولى تأمين المقا ، إلا أن الفريق حنفي قال إن طبيعة مهام هذه القوات خاصة لا تشارك في المعارك مباشرة وإنما مهامها إسنادية، مهمتهم حراسة المواقع الحكومية وتقديم الدعم اللوجستي.

إلا أنه وحسب مصدر عسكري موجود في الحدود الجنوبية السعودية مع اليمن، (في تصريح) أن لواء أو فرقة من الجيش السوداني تتواجد داخل اليمن وتتكوّن من أربعة آلاف جندي يقودها ضابط برتبة لواء، تقوم بتأمين المقار الحكومية مثل قاعدة العند، وكذلك تتواجد في القصور الرئاسية والمناطق الحساسة، كما أن هناك ضباطاً مهندسين يعملون في الساحل الغربي لمنطقة الحديدة.

وكانت صحيفة لوموند الفرنسية ذكرت سابقاً أن هذه القوات تتولى مهمة حراسة القواعد الإماراتية في جنوب اليمن، كما يتخذها التحالف وقوداً في معركة الساحل الغربي، على حد تعبير لوموند.

مهددات ولكن!

وتجيء هذه التصريحات عقب تهديدات سبقت لجماعة الحوثيين بضرب أي دولة مشاركة بقواتها في (التحالف العربي)، إذا لم تنسحب من التحالف، واعتبرت أن أي سفينة نفطية في البحر الأحمر أو بحر العرب ستكون هدفاً مشروعاً لهم، في حال استمر التحالف في عملياته العسكرية.

وقال مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، في بيان سابق “إن أي دولة لا تنسحب من تحالف العدوان (التحالف العربي) ستطالها صواريخنا بما في ذلك السودان ومصر”.

هذه المهددات جعلت المخاوف مشرعة لدى الشعب السوداني باحتمالية التصعيد في هذا الاتجاه، بيد أن البرهان أرسل رسائل تطمينية، وقال إن القوات السودانية في اليمن لا تقاتل ضد أي طرف، بل تقوم فقط بأعمال دفاعية.

دفاع عن العروبة

وحسب السفير الرشيد أبو شامة في حديث سابق لـ(الصيحة) قال إن ملف اليمن مرتبط بالسيادة وكل القرارات المتعلقة به يتخذه المجلس السيادي، وأشار إلى تصريح الفريق شمس الدين الكباشي، عضو المجلس السيادي السوداني، والمتحدث السابق باسم المجلس العسكري، في قوله إن “الحكومة السابقة هي المسؤولة عن قرار إرسال القوات السودانية إلى اليمن، وحتى الآن لا تحفظات على هذا القرار” ، وأضاف الكباشي “قواتنا خرجت دفاعاً عن العروبة وعن الأراضي المقدسة، ولا نرى ما يستدعي اتخاذ قرار بشأنها في الوقت الراهن ما لم يَجِد جديد.

تقرير: نجدة بشارة

الخرطوم: (صحيفة الصيحة)