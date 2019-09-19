رونالدو: ممارسة الجنس مع جورجينا أفضل من جميع أهدافي

قال النجم كريستيانو رونالدو إن ممارسة الجنس مع صديقته جورجينا رودريجيز أفضل من أجمل هدف سجله طوال مسيرته الكروية، حسب موقع إذاعة «دويتشه فيله» الألمانية.

تحدث رونالدو في مقابلة مع قناة «ITV» الإيطالية، عن الطريقة التي أحسّ بها عندما سجل هدفاً بضربة مقص مميزة في مرمى بوفون، عندما كان رونالدو يرتدي قميص ريال مدريد، في مباراة دوري أبطال أوروبا لموسم 2017-2018.

لكن عندما سأله مقدم البرنامج عما إذا كان يقارن الهدف بالجنس مع رفيقته، أجاب رونالدو ضاحكاً: «لا، ليس مع جورجينا».

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مضى قائلًا عن صديقته إنه وقع في حبها منذ النظرة الأولى، منذ التقى بها في متجر إحدى العلامات التجارية الشهيرة.

وتابع: «جيو هي أم أطفالي، لقد ساعدتني كثيراً، وبالطبع أنا أحبها. هي صديقتي، فتحت قلبي لها، وهي فتحت قلبها لي».

وحول زواجه منها، رد رونالدو: «سنتزوج يوماً ما، هذا أكيد. هو كذلك حلم والدتي، لذلك فلم لا يتحقق يوماً؟».