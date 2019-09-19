مقتل وإصابة 5 في إطلاق نار بمدينة شيكاجو

أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل 3 أشخاص وإصابة شاب وامرأة، الخميس، في إطلاق نار بمدينة شيكاجو، بولاية إلينوي الأمريكية، مشيرة إلى أنه لم يتم التعرف على هوية أي من الضحايا.
وذكرت الشرطة بولاية شيكاجو إن الضحايا كانوا يقفون خارج متجر بقالة في حي ويست جارفيلد بارك بالمدينة، عندما فتح ركاب سيارة سيدان بيضاء النار عليهم.
وقال المركز الطبي بشيكاجو إن 3 شباب تتراوح أعمارهم بين 19 و23 عاما، نقلوا إلى المستفى قبل أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة في وقت لاحق، وإن شاب يبلغ من العمر 22 عامًا نقل إلى المستشفى ولم يتم التعرف على حالته الصحية.
وقال إدي جونسون، مدير الشرطة للصحفيين إن من بين المصابين سيدة تبلغ من العمر 29 عامًا مصابة بجروح خطيرة.
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