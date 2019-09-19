10 معلومات عن الممثل المصري العالمي مينا مسعود

وصل النجم العالمي مينا مسعود مساء أمس إلى مطار القاهرة، وكانت في استقباله وزيرة شئون الهجرة نبيلة مكرم، وذلك لحضور مهرجان الجونة السينمائي الذي ينطلق اليوم الخميس، ويستمر حتى يوم 27 سبتمبر، لكونه ضيف شرف في الدورة الجديدة من المهرجان.

ونرصد لكم 10 معلومات عن العالمي مينا مسعود:

1- ولد مينا مسعود في القاهرة لأسرة قبطية فى 17 من سبتمبر عام 1991، وهاجرت أسرته أثناء طفولته إلى كندا ونشأ في ماركهام.

2- لديه شقيقة واحدة تدعى مارجريت.

3- التحق مسعود بجامعة تورتنو قبل الانتقال إلى برنامج الفنون بجامعة ريرسون في تورنتو، لتكون أولى خطواته على طريق التمثيل.

4- في عام 2012 قدم عدة أدوار صغيرة في بعض الأعمال الفنية بهوليوود، والتي كانت أغلبها في مسلسلات أمريكية، إلى جانب الاشتراك في بعض الأفلام الكندية.

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5- خاض أول بطولة له خلا الفترة الأخيرة من خلال النسخة الحية من فيلم "علاء الدين- Aladdin" وحقق نجاح كبير بشباك التذاكر العالمي والمحلي.

6- انتهى مينا مسعود مؤخرًا من تصوير فيلم التشويق "Strange But True" المقرر طرحه تجاريًا خلال العام الجاري.

7- من هواياته المفضلة كرة السلة وكان عضوًا في فريق كلة السلة بفترة الثانوية، كما يهوي ركوب الخيول. ​

8- يعد مينا مسعود من النباتيين، وقام بتأسيس وثائقي "Evolving Vegan" للترويج للاعتماد على النباتات فقط كمصدر للغذاء.

9- لم يزر مصر من قبل، وعاش معظم حياته في كندا، مكان مولده، وحمل الجنسية الكندية.

10- ينتقل من حين إلى أخر للحياة ما بين المدينة الكندية الجميلة تورنتو والمدينة الأمريكية لوس أنجلوس.