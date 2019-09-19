حمدوك: واثق في العبور لبر الأمان بمساعدة مصر

أعرب الدكتور عبدلله حمدوك رئيس الوزراء، عن سعادته والوفد المرافق له بوجودهم اليوم في وطنهم الثاني مصر، وبدء زيارتهم بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومناقشة العديد من القضايا المشتركة، بمنتهى الصراحة والوضوح، معرباً عن تطلعه أن تُحقق الثورة السودانية أهدافها وتطلعات الشعب السوداني، وثقته في العبور لبر الأمان بمساعدة الأشقاء وأهمهم مصر، مشيراً إلى أن الشعبين في مصر والسودان تربطهما أواصر أخوة وتاريخ مشترك، قائلاً: «نحن شعب واحد يعيش في دولتين».

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدت، أمس الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء جمهورية السودان، قبيل مغادرة رئيس الوزراء السوداني القاهرة، وشارك في المباحثات من الجانب المصري، وزراء الخارجية، والكهرباء، والمالية، ومن الجانب السوداني وزيرا الخارجية، والمالية والتخطيط الاقتصادي.

وأشار الدكتور عبدالله حمدوك إلى العديد من التحديات التي تواجه السودان في هذه المرحلة الدقيقة، وفي مقدمتها ضرورة إحلال السلام المُستدام، وتخفيف المعاناة عن الأهالي في السودان، إلى جانب التحدي الاقتصادي، مؤكداً أنه ينظر بإعجاب شديد إلى التجربة المصرية، ويتطلع لدور رائد من الشقيقة مصر، والاستفادة من تجربتها في علاج العديد من القضايا الاقتصادية الراهنة، لاسيما التضخم، وسعر الصرف، وفتح مجالات الاستثمار، كما وجه رئيس وزراء السودان الدعوة للدكتور مصطفى مدبولي لزيارة السودان لبحث مجالات التعاون الثنائي.

شهدت جلسة المُباحثات المُوسعة مُداخلات من السادة الوزراء من الجانبين، بدأت بسامح شكري، وزير الخارجية المصري، الذي أكد أن مصر ظلت دوماً تدعم السودان في كل الظروف، وأنها حريصة على استمرار هذا الدعم، بما يُساهم في تدعيم أركان الدولة، وتحقيق الاستقرار، وإحداث طفرة في العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة.

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