رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لدعم السودان في مختلف المجالات

أكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، استعداد الحكومة المصرية لتقديم كل الدعم اللازم إلى الأشقاء السودانيين، في مُختلف المجالات، وعلى رأسها الربط الكهربائي والسكك الحديدية، وكذا تقديم مساعدات طبية وغذائية، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل لتحديد مجالات التعاون المطلوبة، ووضع خطة زمنية محددة للعمل على تلبيتها.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدت، أمس الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء جمهورية السودان، قبيل مغادرة رئيس الوزراء السوداني القاهرة، وشارك في المباحثات من الجانب المصري، وزراء الخارجية، والكهرباء، والمالية، ومن الجانب السوداني وزيرا الخارجية، والمالية والتخطيط الاقتصادي.

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واعتبر مدبولي أن هذه الزيارة تاريخية، حيثُ تأتي في ظروف دقيقة سبق أن مرت بها مصر في عام 2011، لذا فهي حريصة على مُساندة السودان، وتثق في قدرة الحكومة الحالية على إدارة الموقف على النحو الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني.