"لينوفو" تطرح سلسلة "لاب توب" جديدة لمحبي الألعاب في مصر

احتفلت شركة لينوفو بإطلاق أحدث خطوطها من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمصممة خصيصًا لمحبي الألعاب التنافسية، وقال روني مزرعاني المدير العام لشركة لينوفو مصر والأردن ولبنان وشمال وغرب إفريقيا خلال مؤتمر صحفي اليوم إن محبي الألعاب يتفردون عن سائر مستخدمي أجهزة الكمبيوتر بالمنطقة، فدائما ما تقع اختياراتهم المتأنية على أجهزة تلبي احتياجاتهم. وقالت علا الديب –مدير مكتب لينوفو مصر: "يمتاز السوق المصري بتنافسيته العالية بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فالمستهلك المصري مستهلك واع ومنفتح على أحدث التقنيات والتكنولوجيات العالمية.

وأضافت أن هذا يدفع المستهلك المصري دائما للبحث عن كل ما هو جديد ومطور في عالم أجهزة الكمبيوتر المحمولة، لافتاً إلى أن عائلة Legion تضم عددا من أقوى أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأكثرها تطورا، مصممة خصيصًا لمحبي الألعاب الإلكترونية، وتنتهج لينوفو استراتيجية لتطوير تكنولوجيات ذكية تمكنها من ابتكار منتجات تلائم الجميع مع اختلاف أعمارهم".

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شملت أجهزة لينوفو Legion سلسلة مطورة تدعى Y Series بطرازات Y540 وY740 ذات قوة فائقة مزودة بأحدث التقنيات المرئية كثافةً لتسع معارك حربية مليئة بالإثارة لعدة لاعبين MOBAs، وألعاب تبادل الأدوار ذات المشاهد الخلابة RPGs وألعاب التصويب FPS، فبجانب خفتها ونحافة سمكها، تختص سلسلة Y Series بأقصى درجات النقاء للصور وأفضل المؤثرات السمعية من مكبرات صوت Dolby Atmos® والمعززة بـDolby® Sound Radar.