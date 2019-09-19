تراجع بورصة "مسقط" بنسبة 0.25% بالتعاملات المبكرة

إستهلت بورصة مسقط تعاملات اليوم الخميس ، نهاية جلسات الأسبوع ، حيث تراجع مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.25 بالمائة، عند مستوى 4005.98 نقطة، خاسراً 10.01 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الأربعاء ، وتأثر المؤشر بتقدم سهم ريسوت للإسمنت القيادي على المتراجعين في الساعة 11:23 بتوقيت مسقط، وتراجع إسمنت عُمان 1.75 بالمائة، والخليجية الاستثمار 1.35 بالمائة.

وتراجع مؤشر قطاع الصناعة 0.21 بالمائة، بضغط ريسوت للإسمنت، وتراجع المها للسيراميك 2.29 بالمائة ، وانخفض مؤشر القطاع المالي 0.18 بالمائة، بضغط الخليجية الاستثمار، وتراجع بنك صحار الدولي 0.45 بالمائة ، وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 0.2 بالمائة، مع صدارة الباطنة للطاقة على الرابحين في تلك الأثناء بنسبة 2.67 بالمائة، وارتفع السوادي للطاقة 2.6 بالمائة.

وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية لسوق مسقط 8.65 مليون سهم، بتنفيذ 246 صفقة، بقيمة تداول 1.07 مليون ريال.