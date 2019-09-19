"رويترز": أفغانستان تستعد لهجمات مميتة وسط تعهد "طالبان" بتعطيل الانتخابات الرئاسية

كان التفجير الانتحاري المميت هذا الأسبوع بالقرب من تجمع انتخابي في وسط أفغانستان، والذي كان من المقرر أن يتحدث فيه الرئيس أشرف غني، بمثابة تذكير حاد بالمخاطر التي قد يتعرض لها تصويت نهاية الأسبوع المقبل في ظل محادثات السلام الفاشلة.

وذكرت وكالة "رويترز:، أن انفجار يوم الثلاثاء، الذي توفي فيه 26 شخصًا على الأقل، كان مجرد لحظة قاتمة في أسبوع قاتل لأفغانستان.

وتسبب انفجار شاحنة ملغومة تابعة لحركة طالبان، اليوم الخميس، في مقتل 20 شخصًا على الأقل وإصابة 95 آخرين، عندما انفجرت بالقرب من مستشفى في جنوب أفغانستان، وبذلك يرتفع عدد القتلى في موجة من الهجمات هذا الأسبوع إلى ما يقرب من 100، مع مئات الجرحى.

وحسبما أوردت "رويترز"، فإنه على الرغم من تزايد التفجيرات، فإن المرشحين للرئاسة - بمن فيهم غني - خاطبوا التجمعات العامة الكبيرة يومي الأربعاء والخميس، وحثوا الناس على الإدلاء بأصواتهم لهزيمة أجندة حركة طالبان للتحايل على العملية الديمقراطية.

لكن حركة "طالبان" لم تخف هدفها المتمثل في تعطيل الانتخابات، حيث سيتم طرح "غني" لفترة ثانية مدتها خمس سنوات.

وقال قائد حركة طالبان في إقليم هلمند الجنوبي، متحدثًا شريطة عدم الكشف عن هويته: "لقد أبلغنا جميع الأفغان بالابتعاد عن مراكز الاقتراع وإلا فسيكونون مسؤولين عن خسائرهم".

وبعد شهور من عدم اليقين وسط سعى الدبلوماسيون الأمريكيون للتوصل إلى اتفاق مع طالبان بشأن سحب الآلاف من القوات من أفغانستان، من المتوقع الآن أن تستمر الانتخابات التي تأجلت مرتين في 28 سبتمبر.

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وقال مسؤولون كبار في كابول، إنه سيتم نشر أكثر من 140 ألف جندي وشرطي أفغاني لحماية 28 ألف مركز اقتراع ولتسهيل العملية التي ستتكلف 90 مليون دولار لخزانة الدولة ونحو 60 مليون دولار للجهات المانحة الأجنبية.

المحادثات تطغى على الانتخابات

بينما هم مستمرون، طغت المحادثات على الانتخابات. ويعتقد العديد من الدبلوماسيين الغربيين، أن بإمكانهم تعطيل الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مع طالبان، الذين عارضوا دائمًا إجراء التصويت.

لكن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المفاجئ، بإلغاء اجتماع مع قادة طالبان في كامب ديفيد قد غير كل ذلك.

وقال دبلوماسي غربي، كان يتتبع عن كثب التطورات السياسية في أفغانستان: "لقد كانت قدرة الولايات المتحدة على التركيز على الانتخابات الرئاسية الأفغانية ضئيلة للغاية لأنها كانت مهووسة بإجراء محادثات مع طالبان".

وأضاف الدبلوماسي، شريطة عدم الكشف عن هويته: "ولكن الآن بعد أن خرجت محادثات السلام عن مسارها، عادت الانتخابات إلى جدول الأعمال".

إلى جانب "غني"، هناك مجال مزدحم يضم 18 مرشحًا يشمل عبد الله عبد الله منافسًا طويل الأجل، ويشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي للبلاد كإرث من انتخابات 2014 المتنازع عليها بشكل مرير.