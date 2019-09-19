النفط يصعد بعد تطمينات سعودية

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين، وجاء الارتفاع بعد تعهد السعودية باستعادة الإنتاج الكامل بنهاية سبتمبر في المنشآت التي أعطبتها هجمات السبت.

وزادت عقود "برنت"، بحلول الساعة 05:07 بتوقيت غرينيتش، بواقع 8 سنتات إلى 63.68 دولار للبرميل، في حين صعد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع 14 سنتا إلى 58.25 دولار للبرميل.

ويأتي انحسار المخاوف بعدما قفزت الأسعار يوم الاثنين الماضي مسجلة أكبر ارتفاع يومي منذ 1988. وكانت السعودية قد أعلنت جدولا زمنيا لإعادة التشغيل الكامل وقالت إنها استطاعت العودة بإمدادات العملاء إلى مستويات ما قبل الهجمات عن طريق السحب من مخزوناتها النفطية.

وقال مايكل مكارثي، كبير محللي الأسواق لدى شركة "سي إم سي ماركتس" في سيدني: "الأسعار قد تكون عثرت على نقطة توازن لبعض الوقت". وأضاف أن تعافيا سريعا في إنتاج النفط السعودي سيؤكد أن التعطل كان مؤقتا.

وأعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، عودة إمدادات النفط السعودية إلى طبيعتها، اعتبارًا من ظهر الثلاثاء.

وأضاف وزير الطاقة السعودي، في مؤتمر صحفي في الرياض، أن شركة أرامكو ستفي بكافة التزاماتها نحو عملائها خلال الشهر الجاري، عن طريق زيادة إنتاج النفط إلى مستوى أعلى من المعتاد، والاعتماد على مخزون النفط الذي تحتفظ به الشركة.

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وأوضح عبد العزيز بن سلمان، في المؤتمر الصحفي، أن المملكة ستنتج نحو 11 مليون برميل نفط يوميا في نهاية سبتمبر أيلول الجاري، كما ستنتج 12 مليون برميل يوميًا قبل نهاية نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن شركة أرامكو احتوت كافة الآثار الناتجة عن هجوم أرامكو الذي وقع السبت الماضي، والذي تسبب في خفض إنتاج المملكة من النفط الخام بمقدار 5 ملايين برميل يوميًا وهو نصف ما كانت تنتجه المملكة ويمثل نحو 5% من إنتاج النفط العالمي.

وطالب وزير الطاقة السعودي، المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات، مؤكدًا أن تلك الهجمات لا تستهدف المملكة العربية السعودية وحدها، بل تؤثر على كافة إمدادات النفط في العالم، واصفًا الاعتداءات المتكررة على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية بأنها تؤثر على الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.

ولم يوجه وزير الطاقة السعودي أي اتهامات لأي جهة بالضلوع في تلك الهجمات، لكنه أشار إلى أن بلاده تعمل على تحديد المسؤول عن تلك الهجمات.